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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. Yaklaşık 6 ay önce evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı. Müge Anlı canlı yayınında gelen itirafların ardından çok çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. İddianamede geçen ifadelerde yangın süsü verilerek öldürülen küçük çocuğun, annesini, sevgilisinden korumak isterken işkenceye uğradığı, daha sonra yangın çıkartılarak öldürüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda iddianamede şüpheli Hami K'nin Şiar'a cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 17:10
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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Müge Anlı'daki itiraflar üzerine sır perdesi aralanana Şiar Kılıç cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

GÖREVLİ DOKTORA OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ...

İddianamede, Hami K. ile Kocaali Devlet Hastanesi'ne giden Gülüzar A'nın, acil serviste görevli doktora oğlunun öldüğünü söylediği, iki gün sonra 9 yaşındaki bir çocuğun yangında cesedinin bulunması üzerine doktorun bu durumdan şüphelenerek kolluk birimlerine kadın ile yaşadığı diyaloğu anlattığı, bunun üzerine Hami K. ile Gülüzar A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Şiar'ın kardeşi Medine Kılıç'ın ifadesinde, şüpheli Hami K'nin Şiar'a vurduğunu, Şiar'ın bayıldığını ve bir daha da kalkamadığını söylediği, bunun üzerine baba Samet Kılıç'ın bir televizyon programına katıldığına işaret edilen iddianamede, "Canlı yayında Gülüzar A'nın, Şiar'ın Hami K. tarafından dövülerek bayıltılması neticesinde öldürüldüğünü belirtmesi üzerine Gülüzar A. ile Hami K. ve bu şüphelilerle yaşayan Hami'nin annesi Emine ve kardeşi Yasin K. gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

ŞİYAR, ŞÜPHELİ HAMİ K'YE "ANNEME VURMA" DEMİŞ

İddianamede, Gülüzar A. ile Yasin ve Emine K'nin ifadelerinde yangın olayı ve öncesine ilişkin itirafta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"26 Nisan 2020 günü Gülüzar A. ile Hami K. arasında tartışma çıktığı, Şiar'ın araya girerek Hami K'ye hitaben 'Anneme vurma.' demesi üzerine, Hami K'nin maktule çivili sopayla defalarca kez vurduğu, Şiar'ın yere düştüğü ancak Hami K'nin bu eylemiyle yetinmeyerek maktulü defalarca kez kucağına alıp yere fırlattığı, beton zemine defalarca kafasını vurduğu anlaşılmıştır. Olaya ilişkin itirafta bulunan Gülüzar A'nın beyanına göre Şiar'ın kafasını klozete soktuğu, ardından yine Şiar'a vurmaya devam ettiği, bu eylem üzerine maktulün baygınlık geçirdiği fakat şüpheli Hami K'nin durmaksızın eylemine devam ettiği anlaşılmıştır."

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, EZİYET ETTİ"

Şüpheli Hami K'nin Şiar'a cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede, Gülüzar A. ile Hami K'nin hareketsiz kalan Şiar'ın öldüğünü düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadıkları aktarılarak, "Gülüzar'ın beyanına göre Şiar'ı hastaneye götürmek istediği ancak Hami K'nin buna izin vermediği, şüpheli Hami K'nin maktulü dövdüğü esnada Hami K'nin annesi Emine ile kardeşi Yasin'in bu olaya tanık olduklarının alınan şüpheli beyanlarıyla doğrulandığı, Emine K'nin maktulün dövülmesi olayına şahit olduğu ve hareketsiz yatması üzerine herhangi bir müdahalede bulunmayarak 'Çocuğu öldürdünüz, ne yaparsanız yapın.' dediği anlaşılmıştır." denildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Yasin K'nin, olaya şahit olduğu halde bir müdahalede bulunmayıp annesi Emine K. ile yetkili makamları durumdan haberdar etmediği aktarılan iddianamede, Şiar'ın bulunduğu eve kimsenin sokmadığı anlatıldı.

Ertesi gün şüpheliler Gülüzar A, Hami, Yasin ile Emine K'nin birarada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri Şiar'a ne yapılacağını, nasıl ortadan kaldırılacağını konuştukları ve Hami K'nin yangın süsü vermek maksadıyla "evi yakalım" dediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi: