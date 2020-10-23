Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

GÖREVLİ DOKTORA OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ...

İddianamede, Hami K. ile Kocaali Devlet Hastanesi'ne giden Gülüzar A'nın, acil serviste görevli doktora oğlunun öldüğünü söylediği, iki gün sonra 9 yaşındaki bir çocuğun yangında cesedinin bulunması üzerine doktorun bu durumdan şüphelenerek kolluk birimlerine kadın ile yaşadığı diyaloğu anlattığı, bunun üzerine Hami K. ile Gülüzar A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

Şiar'ın kardeşi Medine Kılıç'ın ifadesinde, şüpheli Hami K'nin Şiar'a vurduğunu, Şiar'ın bayıldığını ve bir daha da kalkamadığını söylediği, bunun üzerine baba Samet Kılıç'ın bir televizyon programına katıldığına işaret edilen iddianamede, "Canlı yayında Gülüzar A'nın, Şiar'ın Hami K. tarafından dövülerek bayıltılması neticesinde öldürüldüğünü belirtmesi üzerine Gülüzar A. ile Hami K. ve bu şüphelilerle yaşayan Hami'nin annesi Emine ve kardeşi Yasin K. gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.