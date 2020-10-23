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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!
Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu. Yaklaşık 6 ay önce evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı. Müge Anlı canlı yayınında gelen itirafların ardından çok çarpıcı gelişmeler yaşanmıştı. İddianamede geçen ifadelerde yangın süsü verilerek öldürülen küçük çocuğun, annesini, sevgilisinden korumak isterken işkenceye uğradığı, daha sonra yangın çıkartılarak öldürüldüğü öğrenildi. Aynı zamanda iddianamede şüpheli Hami K'nin Şiar'a cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 17:10
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