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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı Eskişehir'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., 2'nci kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını sokağa fırlattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Ertan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Giriş Tarihi: 24.10.2020 01:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 01:21
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Esen Sokak'taki apartmanın 2'nci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., ev eşyalarını pencereden sokağa fırlatmaya başladı.
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Sokakta eşyaları görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, Ertan A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Bulunduğu evin kapısını kilitleyen Ertan A., bir süre sonra ikna olup, evden çıktı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ertan A., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.