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Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı

Eskişehir'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., 2'nci kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını sokağa fırlattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Ertan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 01:19 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 01:21
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Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Esen Sokak'taki apartmanın 2'nci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., ev eşyalarını pencereden sokağa fırlatmaya başladı.

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Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı

Sokakta eşyaları görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı

Sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, Ertan A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı.

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Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı

Bulunduğu evin kapısını kilitleyen Ertan A., bir süre sonra ikna olup, evden çıktı.

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Eşyalarını tek tek evinin penceresinden sokağa attı

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ertan A., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.