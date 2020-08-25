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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümünde soruşturmayı değiştirecek konuşmalar! - 25.08.2020

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Giriş: 25.08.2020 16:47
Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası küçük çocuğun annesi tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ifade veren doktorun yeni açıklamalarını canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
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