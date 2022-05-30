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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

Müge Anlı'nın araştırdığı Muhammet Burhan cinayetinde ortaya çıkan detaylar stüdyoyu karıştırdı. "Sustum ama artık dayanamadım" diyen ve Selami Şen hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Mesut Kaya, canlı yayına konuk oldu. Selami Şen ile karşı karşıya gelen Kaya sinirlerine hakim olamayınca stüdyo karıştırdı.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:56
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde ortalık karıştırdı. Görgü tanığı Mesut Kaya ile Muhammet Burhan cinayetinin baş şüphelilerinden Selami Şen arasında tansiyon yükseldi, gergin anlar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

"KÖYÜ REZİL ETTİN"

Görgü tanığı Mesut Kaya, "Fatma kendini bilse o eli tutmaz. Sen nasıl tutuyorsun o eli Fatma. Sen nasıl köye geleceksin Fatma? Şu sıfata bak sıfata… Ya köyü rezil ettin." dedi.

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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

Selami Şen ise "Terbiyesizlik yapma. Beni aşağı indirme" diyerek cevap verdi.

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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

Selami Şen, "Senin yediğin naneleri kimse bilmiyor sanma" demesi üzerine Mesut Kaya "Benim kimseden korkum yok, Türkiye'den korkum yok" dedi.

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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu

Müge Anlı'nın "Köydekilerin sinirlenmesinin nedeni evli kadınların hepsine iftira atıyorsunuz" ifadeleri üzerine Selami Şen, şunları söyledi: