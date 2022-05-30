30 Mayıs 2022, Pazartesi
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
Müge Anlı'nın araştırdığı Muhammet Burhan cinayetinde ortaya çıkan detaylar stüdyoyu karıştırdı. "Sustum ama artık dayanamadım" diyen ve Selami Şen hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Mesut Kaya, canlı yayına konuk oldu. Selami Şen ile karşı karşıya gelen Kaya sinirlerine hakim olamayınca stüdyo karıştırdı.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:56
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu
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Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı! Güvenlikler zor durdurdu