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Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti

Son dakika haberine göre: Kocaeli'nin Körfez İlçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen Turan Karslı, tartıştığı eşi Güler Karslı'yı öldürdü. Kızı Elif Tekin'i ise bacağından yaralayan koca, daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:44
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Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Kocaeli’de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokakta öğle saatlerinde dehşet yaşandı. İddialara göre eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen TIR şoförü Turan Karslı (55), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Güler Karslı'nın evine geldi.

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Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Kocaeli’de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti

Evde çift arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turan Karslı, üzerindeki tabanca ile eşi Güler Karslı'ya ateş etti.

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Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Kocaeli’de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti

Bu esnada evde olan kızları Elif Tekin, babasını engellemek isterken Karslı kızını da bacağından vurdu. Turan Karslı daha sonra aynı tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi.

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Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Kocaeli’de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti

2 KİŞİ ÖLDÜ

Evden gelen silah sesleri üzerine, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Kocaeli’de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti

Olay yerine gelen ekiplerce yaralı haldeki Elif Tekin ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turan ve Güler Karslı'nın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.