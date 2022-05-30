HaberlerGaleriKocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
Son dakika haberine göre: Kocaeli'nin Körfez İlçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen Turan Karslı, tartıştığı eşi Güler Karslı'yı öldürdü. Kızı Elif Tekin'i ise bacağından yaralayan koca, daha sonra aynı silahla hayatına son verdi.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:44Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
8
Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
2
8
Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
3
8
Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
4
8
Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti
5
8
Kocaeli'de tartışma katliama döndü! Karısını öldürdü, kızını vurdu, intihar etti