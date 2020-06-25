Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

CİNAYETİN NEDENİ YASAK AŞK ÇIKTI

Tüyler ürperten olayla ilgili son gelişmeleri aktaran Müge Anlı, "Son görgü şahidi ortaya çıktı. Biz bu görgü şahidi ile röportajımızı da yaptık ama ekranda yayınlayamadık. Çünkü o görgü tanığı, cinayeti işleyen kişinin Kenan Özkoçak olduğunu iddia ediyordu. Fakat gerekçesi şuydu bir yasak aşktan bahsetti. Cinayeti tetikleyen konunu bir yasak aşk olduğunu söyledi. Rahmetli bu yasak aşkı öğreniyor. Yasak a��kı öğrendikten sonra 'Siz bana bunu yaptınız bende size bunu yapacağım' diyor ve yasak aşkı çevreye anlatıyor. Hanımefendinin görmemesi gereken bir konuyu görüp karşı tarafı da tehdit etmesi cinayeti tetikliyor." dedi.