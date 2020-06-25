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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

Müge Anlı 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Azkaçak, annesinin vefatının 'doğal ölüm' olarak kayıtlara geçtiğini ancak 11 yıl sonra annesinin cinayete kurban gittiğini öğrendi. Katili bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. Yeğeni Kenan Özkaçak tarafından öldürülen kadının yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 18:41
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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

Müge Anlı, 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini aktardı. Kars'ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini 11 yıl sonra öğrenen kızı Ayşegül Özkaçak, katilin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

Hatice Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti. Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak ve görgü tanıklarının anlattıkları sonrası şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amcasının oğlu Kenan Özkaçak vardı. Köyde yaşayan görgü tanıklarının anlattıkları Ayşegül Hanımın şüphelerini desteklerken yeniden başlatılan soruşturmada çok önemli gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkındaki şüpheler sonrası Müge Anlı canlı yayınına katılan ve yengesi Hatice Özkaçak için, "Annemden çok severim, o benim annem gibidir" diyen Kenan Özkaçak, dün yaşadığı evde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alınan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından direk mahkemeye sevk edildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinin sır perdesi aralandı! Yasak aşk kurbanı oldu…

CİNAYETİN NEDENİ YASAK AŞK ÇIKTI

Tüyler ürperten olayla ilgili son gelişmeleri aktaran Müge Anlı, "Son görgü şahidi ortaya çıktı. Biz bu görgü şahidi ile röportajımızı da yaptık ama ekranda yayınlayamadık. Çünkü o görgü tanığı, cinayeti işleyen kişinin Kenan Özkoçak olduğunu iddia ediyordu. Fakat gerekçesi şuydu bir yasak aşktan bahsetti. Cinayeti tetikleyen konunu bir yasak aşk olduğunu söyledi. Rahmetli bu yasak aşkı öğreniyor. Yasak a��kı öğrendikten sonra 'Siz bana bunu yaptınız bende size bunu yapacağım' diyor ve yasak aşkı çevreye anlatıyor. Hanımefendinin görmemesi gereken bir konuyu görüp karşı tarafı da tehdit etmesi cinayeti tetikliyor." dedi.