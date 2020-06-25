Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Akdemir ailesi Türkiye'nin yolcu ve araç trafiği bakımından en yoğun geçişlerinin yaşandığı Sarp Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan uluslararası kara yolu güzergahında tarlaya dönüştürdükleri tünelin üzerinde 20 yıldır tarım yapıyor. Fasulye, lahana, kabak, mısır, biber gibi değişik ürünün yetiştirildiği tarla, Hüsnü Akdemir'in vefatı sonrası eşi Fatma Akdemir ve kızları tarafından ekilip biçiliyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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