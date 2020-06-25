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Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Akdemir ailesi Türkiye'nin yolcu ve araç trafiği bakımından en yoğun geçişlerinin yaşandığı Sarp Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan uluslararası kara yolu güzergahında tarlaya dönüştürdükleri tünelin üzerinde 20 yıldır tarım yapıyor. Fasulye, lahana, kabak, mısır, biber gibi değişik ürünün yetiştirildiği tarla, Hüsnü Akdemir'in vefatı sonrası eşi Fatma Akdemir ve kızları tarafından ekilip biçiliyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 15:52
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Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Akdemir ailesi Türkiye'nin yolcu ve araç trafiği bakımından en yoğun geçişlerinin yaşandığı Sarp Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan uluslararası kara yolu güzergahında tarlaya dönüştürdükleri tünelin üzerinde 20 yıldır tarım yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımı sırasında Hüsnü Akdemir'e ait arazinin altında tünel inşa edildi.

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Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Akdemir ailesi, yol yapımı sonrası gerekli izinleri alarak tünelin tam üzerindeki yaklaşık bir dönümlük alanı, çevreden sırtıyla verimli toprak taşıyarak tarlaya dönüştürdü.

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Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Fasulye, lahana, kabak, mısır, biber gibi değişik tarım ürünlerinin yetiştirildiği tarla, Hüsnü Akdemir'in vefatı sonrası eşi Fatma Akdemir ve kızları tarafından ekilip biçiliyor.

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Görenler hayret ediyor! Altı tünel üstü tarla

Uluslararası kara yolundaki tünel üzerinde tarım faaliyetinin yapıldığını fark edenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.