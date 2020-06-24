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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

Müge Anlı 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, annesinin ani tansiyon yükselmesi sonucu düştüğünü ve başını vurarak hayatını kaybettiğini bildiğini ancak annesinin cinayete kurban gittiğini sonradan öğrendiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Hatice Özkaçak'ın cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 13:08
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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

Müge Anlı, 24 Haziran Çarşamba günkü canlı yayınca 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini aktardı. Kars'ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini 11 yıl sonra öğrenen kızı Ayşegül Özkaçak, katilin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

Hatice Özkaçak, 2009 yılında hayatını kaybetmiş ve vefatı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçmişti. Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak ve görgü tanıklarının anlattıkları sonrası şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaşmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amcasının oğlu Kenan Özkaçak vardı. Köyde yaşayan görgü tanıklarının anlattıkları Ayşegül Hanımın şüphelerini desteklerken yeniden başlatılan soruşturmada çok önemli gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında şüpheler sonrası Müge Anlı canlı yayınına katılan ve yengesi Hatice Özkaçak hakkında, "Annemden çok severim, o benim annem gibidir" diyen Kenan Özkaçak, bugün yaşadığı evde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Jandarma tarafından gözaltına alınan Özkaçak, sağlık kontrolünün ardından direk mahkemeye sevk edildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

DİREKT TUTUKLAMA!

Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayet dosyası ile ilgilenen savcının, cinayetle ilgili direkt tutuklama talimatı verdiğini açıkladı.