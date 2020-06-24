Müge Anlı’da araştırılan Hatice Özkaçak cinayetinde son dakika gelişmesi! 11 yıl sonra…

Müge Anlı 11 yıl önce işlenen Hatice Özkaçak cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın kızı Ayşegül Özkaçak, annesinin ani tansiyon yükselmesi sonucu düştüğünü ve başını vurarak hayatını kaybettiğini bildiğini ancak annesinin cinayete kurban gittiğini sonradan öğrendiğini söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu. Ayşegül Özkaçak'ın anlattıkları sonrası aileden iki kişi üzerine yoğunlaştırılan araştırmalar sonuç verdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Hatice Özkaçak'ın cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi...