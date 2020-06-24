ANA SAYFA
Türkiye’de bir ilk! Tropikal bahçede kahve meyvesi yetiştirdi, kilosunu 400 TL'den satıyor
Antalya'da 15 yıl önce emekli olduktan sonra arazisine çok sayıda tropik meyve diken 71 yaşındaki Yaşar Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağacı yetiştirip, meyvesini üretmeyi başardı. Bahçesinde 20'si meyve veren 60'a yakın kahve ağacı bulunan Yaşar Dağtekin, bunlardan yaklaşık 50 kilo ürün hasat etti.
Giriş Tarihi: 24.06.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 14:06
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10