Müge Anlı’da araştırılan Filiz Karadavut cinayetinde flaş gelişme! 16 yıl sonra tutuklandı

YEREL VE İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KARARI YERİNDE BULUNDU

Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri'nin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, temyiz itiraz başvurularının esastan reddine karar verildi.

Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası, sanık Umut Çakırer'e verilen ömür boyu hapis cezası onandı.

