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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte bu mübarek gecede yapılacak ibadetler Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte bu mübarek gecede yapılacak ibadetler
Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili ibadetlerle geçirilecek. Bu mübarek gün ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte bu mübarek gecede yapılacak ibadetler...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 13:31
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla idrak edilen Mevlit Kandili, bu gece idrak edilecek. Mevlit Kandili, yurt içinde olduğu gibi çeşitli ülkelerde de kutlanacak. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İşte bu mübarek gecede yapılacak ibadetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:
1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.