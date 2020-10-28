Mevlid Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi

Zonguldak

Zonguldak Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

Programa, İl Müftüsü Aşır Durgun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.