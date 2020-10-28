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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi Mevlid Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla camilerin hoparlörlerinden salavat sesleri yükseldi. Mevlit Kandili dolayısıyla camilere gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ibadetini yaptı. Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 22:36
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlarda, Hazreti Muhammed'in manevi şahsiyetini selamlama anlamına gelen salavat sesi, saat 21.00 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük, Bolu, Kırklareli ve Bilecik'teki camilerde Mevlit Kandili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak idrak edildi.
Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisinde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verildi.
Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, mevlit ve ilahiler okundu. Zonguldak Zonguldak Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye gelen kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu. Programa, İl Müftüsü Aşır Durgun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Düzce Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisindeki programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Namaz kılarak dua edilen camide, ilahiler de seslendirildi.