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A101'den otomobil sahiplerine özel ürünler! 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 12 Mart kataloğunun yayımlanmasının ardından sürpriz ürünler belli olmuştu. Bugün itibarıyla satışa çıkan ürünler arasında araç sahiplerini sevindirecek ürünler yer alıyor. Bunun yanı sıra televizyon, cep telefonu, züccaciye, tekstil, temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. A101 aktüel katalog bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, A101'de bu hafta neler var? 12 Mart A101 indirimleri neler? İşte 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 14:00
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A101'den otomobil sahiplerine özel ürünler! 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 12 Mart 2020 aktüel ürünler listesi satışa çıktı. A101'in perşembe günü indirimlerinde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında otomobil ürünleri yer alıyor. Birbirinden muhteşem ürünleri bulunduğu A101 kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Peki, A101'de perşembe indirimleri neler? A101 müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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A101'den otomobil sahiplerine özel ürünler! 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

- 4K Ultra HD

- 2x HDMI

- UHD Uydu alıcısı

- Wireless Display

- Smart TV

- Netflix

- Youtube

- Wi-fi

- 2 yıl Vestel servis güvencesinde garantilidir.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101'den otomobil sahiplerine özel ürünler! 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Teknik Özellikler

Ekran Teknolojisi

LED TV

TV Serisi Q/UHD/FHD

Flat FHD

Çözünürlük ( UHD / FHD)

FHD (1920x1080)

Ekran Boyutu (Inch)

40

Ekran Tipi (Düz / Kavisli)

Düz

Ses Çıkış Gücü

20W

Ses Kanal Sayısı

2CH

Digital Tuner

DVB-T2CS2

HDMI Sayısı

3

USB Sayısı

2

Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD)

HD

-Kurulum Samsung tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

-2 yıl Samsung Türkiye garantilidir.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101'den otomobil sahiplerine özel ürünler! 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Teknik Özellikler

- 2GB Ram

- 32 GB dahili hafıza

- 8 çekirdekli işlemci (1.6 GHz + 1.35 GHz)

- 5 MP ön kamera

- 13 MP arka kamera

- Yüz tanıma kilidi

- 3400 mah pil kapasitesi

- 6.2" HD+TFT Sonsuz V Ekran

- 2 yıl Samsung Türkiye garantili

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A101'den otomobil sahiplerine özel ürünler! 12 Mart 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

- 3 mm kalınlık

- 18/10 CR-Nİ paslanmaz çelikten üretilmiştir.

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

89 Parça set içeriği ;

*12 adet yemek kaşığı

*12 adet yemek çatalı

*12 adet yemek bıçağı

*12 adet tatlı kaşığı

*12 adet tatlı çatalı

*12 adet pasta bıçağı

*12 adet çay kaşığı

*1 adet servis kepçesi

*1 adet servis kevgiri

*1 adet servis kaşığı

*1 adet servis çatalı

*1 adet servis küreği

- 50 yıl garanti

-10 iş gününde adresinize ücretsiz teslimat

Üretim Yeri: Türkiye