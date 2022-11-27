Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

Adı yalancı, kendi tam bir şifa deposu! Halk arasında adı "Yalancı portakal" olarak bilinen dutgiller familyasından olan ağacın meyvesi, ağrı kesici özelliğiyle ilgi çekiyor. Ezilerek merhem formuna getirilen bu meyve ağrılı bölgeye sürülünce ağrıdan eser kalmıyor! Fakat kesinlikle yememek gerekiyor! İşte ilaçları rafa kaldıran meyve…