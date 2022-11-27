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Haberler Galeri Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

Adı yalancı, kendi tam bir şifa deposu! Halk arasında adı "Yalancı portakal" olarak bilinen dutgiller familyasından olan ağacın meyvesi, ağrı kesici özelliğiyle ilgi çekiyor. Ezilerek merhem formuna getirilen bu meyve ağrılı bölgeye sürülünce ağrıdan eser kalmıyor! Fakat kesinlikle yememek gerekiyor! İşte ilaçları rafa kaldıran meyve…

Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 11:19
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Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

Ağrı kesiciler atmanın zamanı geldi! Salgıladığı süt özüyle beraber ağrıları şıp diye geçirdiği düşünülen meyve, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

İsmini kokusunun portakala benzemesinden alan meyve, sadece kurutulduğu zaman çay olarak tüketilebiliyor.

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Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

SADECE SÜRÜLEREK KULLANILIYOR

Onun dışında yalnızca vücuda sürülerek kullanılan meyvenin tanesi aktarlarda 5 liradan satılıyor.

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Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

KESİNLİKLE YENMİYOR

Eskişehir'de aktarlık yapan genç Nurullah Korkmaz, meyvenin yaygın olmasına rağmen çok bilinmediğini söyledi.

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Adı yalancı, kendi şifacı! Sakın öyle tüketmeyin... İLAÇLARI RAFA KALDIRIN! Merhem kıvamına getirip kullanınca ağrıdan eser kalmıyor

Yalancı portakalın nasıl kullanılması gerektiğini ve ne işe yaradığını anlatan Korkmaz, şöyle konuştu: