31 Mart 2023, Cuma
Elazığ'da dehşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı
Son dakika haberine göre Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin ölüm sebebi ve kimlikleri henüz açıklanmazken olay yerinden ilk görüntüler geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre ölenlerin üzerinde kurşun izlerine rastlandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:44
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