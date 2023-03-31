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Elazığ'da dehşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Son dakika haberine göre Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin ölüm sebebi ve kimlikleri henüz açıklanmazken olay yerinden ilk görüntüler geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre ölenlerin üzerinde kurşun izlerine rastlandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:44
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Elazığ’da vahşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elazığ’da vahşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Hayatını kaybeden kişilerin ölüm sebebi ve kimlikleri henüz açıklanmadı.

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Elazığ’da vahşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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Elazığ’da vahşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

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Elazığ’da vahşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı