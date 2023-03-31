Elazığ'da dehşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Son dakika haberine göre Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden kişilerin ölüm sebebi ve kimlikleri henüz açıklanmazken olay yerinden ilk görüntüler geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre ölenlerin üzerinde kurşun izlerine rastlandı.