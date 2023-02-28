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Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?
13 yıl önce Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı. 13 yıldır annesi ve kardeşinden haber alamayan Merve Yöndem Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda gündeme gelen iddialarında ardından kayıp dosyası cinayet şüphesine döndü. Aylar süren araştırmalar sonucunda flaş gelişme yaşandı. Müzeyyen ve Vefa Yöndem'in kaybında 13 yıl sonra tutuklama geldi. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:11Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 12:11