Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı. Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, annesi ile erkek kardeşinin bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.