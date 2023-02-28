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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

13 yıl önce Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı. 13 yıldır annesi ve kardeşinden haber alamayan Merve Yöndem Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda gündeme gelen iddialarında ardından kayıp dosyası cinayet şüphesine döndü. Aylar süren araştırmalar sonucunda flaş gelişme yaşandı. Müzeyyen ve Vefa Yöndem'in kaybında 13 yıl sonra tutuklama geldi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 12:11
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Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı. Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, annesi ile erkek kardeşinin bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

O dönemde yaşananların aydınlatılması gerektiğini dile getiren genç kız, şüpheli kaybın ardında 'Medeni' isimli bir kişinin olduğunu ifade etti.

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Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

Konunun tartışılmasının ardından olayın yaşandığı dönemde Yöndem Ailesi'nin komşusu olan Gülçeren Amaç da canlı yayına katıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

Bahsedilen kişiyi tanıdığını ifade eden Gülçeren Amaç'ın cezaevinde kaldığı dönemde yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Amaç'ın mektubunda, "Medeni Epcerev, beni de öldüreceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

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Müge Anlı’da araştırılan 13 yıllık kayıpta tutuklama! Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa Yöndem öldürüldü mü?

İFADELERİ ŞAŞIRTTI

Medeni Epercev ise verdiği ifadelerde kaybolan kişileri tanımadığını dile getirdi. Görgü şahitlerinin ve teknik takip çalışmalarının sonunda Müzeyyen Yöndem'le bağlantısı tespit edilen Epercev'in verdiği ifadeler herkesi şaşırttı.