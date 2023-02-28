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Çapa ve Cerrahpaşa'nın yenilenmesine karşı çıkmışlardı! Deprem gerçeği fikirlerini değiştirdi!
Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından yeniden gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin birçok binasının 6 büyüklüğündeki muhtemel depreme dayanamayacak durumda olduğu tespit edilmişti. Mevcut binaların yıkılarak yeniden yapılması için fakültelerin başka bir yere taşınması gündeme geldiğinde ise bazı sağlık örgütleri sık sık eylem yaparak bunu engellemişti. Binaların yenilenmesine karşı olanlar, deprem gerçeğiyle fikrini değiştirdi.