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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Osmaniye'de 24 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan acı haber geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 1

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos günü evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 2

24 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Ayşegül Yaşar'ın kaybolması, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmiş ve günler boyunca araştırılmıştı. Yaşar'ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci'nin aracına bindiği tespit edilmişti.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 3

KAYBOLDUĞU GÜN TAMER KAHVECİ'NİN ARACINA BİNMİŞTİ

Programda aktarılan bilgilere göre Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu gün, Kahramanmaraş'ta yaşayan 34 yaşındaki Tamer Kahveci ile görüştüğü ve Kahveci'nin aracına bindiği belirlenmişti.

İkilinin Osmaniye'den Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi yönüne doğru hareket ettiği belirtilmişti. Programda, normal şartlarda yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen güzergâhta 1 ila 1,5 saatlik bir zaman farkı bulunduğu da gündeme getirilmişti.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 4

KAHVECİ CANLI YAYINA BAĞLANMIŞTI

Ayşegül Yaşar ile sosyal medya üzerinden tanıştığı belirtilen Tamer Kahveci, canlı yayına bağlanarak olay günü yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kahveci, aracının arızalandığını ve Yaşar'ın kendi isteğiyle taksi çağırarak yanından ayrıldığını öne sürmüştü. Programda, bu anlatımla ilgili çeşitli soru işaretleri de gündeme gelmişti.

Yaşar'ın ailesi ise Kahveci'nin ellerinde ve kollarında çizikler bulunduğunu öne sürmüştü. Kahveci ise söz konusu izlerin araç tamiri sırasında meydana geldiğini belirtmişti.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 5

YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI İDDİASI

Dosyanın Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki araştırmasında, Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu sırada üzerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu yönündeki aile iddiası da gündeme gelmişti.

Ancak söz konusu iddianın Yaşar'ın ölümüyle bağlantısı şu aşamada kesinleşmiş değil. Yaşar'ın ölüm nedeni ve ölüm şekline ilişkin de henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 6

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

24 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından Ayşegül Yaşar'dan acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yaşar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderilecek. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber 7

MÜGE ANLI'DAKİ ANDIRIN DETAYI YENİDEN GÜNDEMDE

Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeninin, daha önce programda adı geçen Andırın güzergâhındaki ormanlık alanda bulunması, dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Ancak Yaşar'ın ölümünün nasıl gerçekleştiği, olayda herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığı ve ölümünün Tamer Kahveci ile bağlantısının olup olmadığına ilişkin resmî makamlarca kesinleşmiş bir açıklama henüz yapılmadı.

Yaşar'ın kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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