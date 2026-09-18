Müge Anlı'da aranıyordu! Kayıp Ayşegül Yaşar'dan acı haber

Osmaniye'de 24 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan acı haber geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos günü evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar için başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre Yaşar'ın cansız bedeni, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu.

24 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU Ayşegül Yaşar'ın kaybolması, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelmiş ve günler boyunca araştırılmıştı. Yaşar'ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci'nin aracına bindiği tespit edilmişti.

KAYBOLDUĞU GÜN TAMER KAHVECİ'NİN ARACINA BİNMİŞTİ Programda aktarılan bilgilere göre Ayşegül Yaşar'ın kaybolduğu gün, Kahramanmaraş'ta yaşayan 34 yaşındaki Tamer Kahveci ile görüştüğü ve Kahveci'nin aracına bindiği belirlenmişti. İkilinin Osmaniye'den Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi yönüne doğru hareket ettiği belirtilmişti. Programda, normal şartlarda yaklaşık 10 dakika sürmesi beklenen güzergâhta 1 ila 1,5 saatlik bir zaman farkı bulunduğu da gündeme getirilmişti.

KAHVECİ CANLI YAYINA BAĞLANMIŞTI Ayşegül Yaşar ile sosyal medya üzerinden tanıştığı belirtilen Tamer Kahveci, canlı yayına bağlanarak olay günü yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kahveci, aracının arızalandığını ve Yaşar'ın kendi isteğiyle taksi çağırarak yanından ayrıldığını öne sürmüştü. Programda, bu anlatımla ilgili çeşitli soru işaretleri de gündeme gelmişti. Yaşar'ın ailesi ise Kahveci'nin ellerinde ve kollarında çizikler bulunduğunu öne sürmüştü. Kahveci ise söz konusu izlerin araç tamiri sırasında meydana geldiğini belirtmişti.