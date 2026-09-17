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Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA
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Aksaray'da güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan büyük şemsiye, şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi kapatmak isteyen 19 yaşındaki Aysima Yeşilöz ile Miray Özkaya'nın rüzgara karşı verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 1

Aksaray'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tacin Mahallesi'nde bir kadın kuaförünün önünde bulunan büyük şemsiye, rüzgarın etkisiyle havalanmaya başladı.

RÜZGARDA HAVALANAN ŞEMSİYE KAMERADA: İKİ KİŞİ BÖYLE SAVRULDU
Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 2

ŞEMSİYEYİ KAPATMAK İÇİN NEFES KESEN MÜCADELE

19 yaşındaki iş yeri çalışanları Aysima Yeşilöz ile Miray Özkaya, havalanan şemsiyeyi kontrol altına almak için harekete geçti.

Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 3

Yaklaşık 1 dakika boyunca rüzgarla mücadele eden Yeşilöz, elindeki şemsiyeyi bırakmadı. Arkadaşının da yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 4

"CİDDİ BİR SAVAŞ VERDİK"

Yaşananları anlatan Miray Özkaya, şemsiyenin bir anda havalanmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"İş yeri arkadaşım Miray ile şemsiyenin altında sohbet ediyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatmaya karar verdik. Rüzgar çok olunca kapatamadık. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatınca güvenlik kamerasından kendimizi izledik. Çok komik bir an yaşadık. Ciddi bir savaş verdik. İlk kez böyle bir durum başımıza geldi."

Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 5

"FIRTINADAN ŞEMSİYEMİZ ŞAHLANDI"

İş yeri sahibi Nazlıcan Delen ise yaşanan olayın ardından şemsiyeyi bir daha kullanmayacaklarını söyledi.

Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 6

Delen, "Dün fırtınadan şemsiyemiz şahlandı. Allah'tan elemanlarıma bir şey olmadı. Ben de görüntüleri izleyince şaşkınlıkla bakıp kaldım. Bundan sonra asla şemsiyeyi çıkarmayacağız. Çok komik bir olay yaşadık" ifadelerini kullandı.

Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik" 7

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.

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