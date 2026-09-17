Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik"

"CİDDİ BİR SAVAŞ VERDİK"

Yaşananları anlatan Miray Özkaya, şemsiyenin bir anda havalanmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"İş yeri arkadaşım Miray ile şemsiyenin altında sohbet ediyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatmaya karar verdik. Rüzgar çok olunca kapatamadık. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatınca güvenlik kamerasından kendimizi izledik. Çok komik bir an yaşadık. Ciddi bir savaş verdik. İlk kez böyle bir durum başımıza geldi."