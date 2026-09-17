Genç kadınların şemsiyeyle imtihanı: "Fırtınayla şahlandı, ciddi bir savaş verdik"
Aksaray'da güneşten korunmak için iş yeri önüne konulan büyük şemsiye, şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi kapatmak isteyen 19 yaşındaki Aysima Yeşilöz ile Miray Özkaya'nın rüzgara karşı verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.
Aksaray'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Tacin Mahallesi'nde bir kadın kuaförünün önünde bulunan büyük şemsiye, rüzgarın etkisiyle havalanmaya başladı.
ŞEMSİYEYİ KAPATMAK İÇİN NEFES KESEN MÜCADELE
19 yaşındaki iş yeri çalışanları Aysima Yeşilöz ile Miray Özkaya, havalanan şemsiyeyi kontrol altına almak için harekete geçti.
Yaklaşık 1 dakika boyunca rüzgarla mücadele eden Yeşilöz, elindeki şemsiyeyi bırakmadı. Arkadaşının da yardımıyla şemsiyeyi kapatmayı başardı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"CİDDİ BİR SAVAŞ VERDİK"
Yaşananları anlatan Miray Özkaya, şemsiyenin bir anda havalanmaya başladığını belirterek şunları söyledi:
"İş yeri arkadaşım Miray ile şemsiyenin altında sohbet ediyorduk. Bir anda rüzgar çıktı. Şemsiye uçmaya başladı. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatmaya karar verdik. Rüzgar çok olunca kapatamadık. Arkadaşımla şemsiyeyi kapatınca güvenlik kamerasından kendimizi izledik. Çok komik bir an yaşadık. Ciddi bir savaş verdik. İlk kez böyle bir durum başımıza geldi."
"FIRTINADAN ŞEMSİYEMİZ ŞAHLANDI"
İş yeri sahibi Nazlıcan Delen ise yaşanan olayın ardından şemsiyeyi bir daha kullanmayacaklarını söyledi.