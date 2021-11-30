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Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! "Her şey o kahveyle başladı"

44 yaşındaki 4 çocuk annesi Yeliz Kiviz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul Pendik'te ortadan kayboldu. Günlerdir haber alamadığı sevgilisini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yadigar Kepçe, Kiviz'in evinde bulunan paraları ve altınları alıp ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan kadın, stüdyoda sevgilisiyle karşı karşıya geldi. 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü hem de Yadigar Bey'in paralarını yediğini ifade ederken stüdyoda ortalık karıştı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:37
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Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! Her şey o kahveyle başladı

8 gündür haber alınamayan Yeliz Kiviz, Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu. Sevgilisi Yadigar Kepçe ile yüzleşmesinde ise ortalık karıştı.

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Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! Her şey o kahveyle başladı

22 Kasım Pazartesi günü ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Yeliz Kiviz, 8 gün sonra bulundu. Bugün Müge Anlı yayınına katılan Kiviz, "Ben çocuklarımla görüşeceğim, başka bir şey istemiyorum. 2.5 seneden beri şiddet gördüm, pis kelimeler işittim. Ben onu Orhan Kepçe olarak biliyordum. Çalışmıyor, eve para getirmiyor. Ben dileniyordum bir de gelip paramı alıyordu elimden" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! Her şey o kahveyle başladı

"HER ŞEY O İÇTİĞİM KAHVEYLE BAŞLADI"

Yadigar Kepçe tarafından kandırıldığını ileri süren Yeliz Kiviz, "Bana otobüs şoförüyüm dedi, zabıtayım dedi, bir sürü şey söyledi. Her şey o içtiğim kahveyle başladı" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! Her şey o kahveyle başladı

STÜDYO KARIŞTI

Tüm yaşananların ardından 4 çocuk annesi Yeliz'i karşısında gören Yadigar Kepçe, "Yeliz'i çok seviyorum, barışmak istiyorum" derken stüdyo bir anda karıştı.

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Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! Her şey o kahveyle başladı

Yadigar Kepçe'den kurtulmak istediğini söyleyen Yeliz Kiviz, ayakkabısıyla saldırdı.