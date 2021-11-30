30 Kasım 2021, Salı
Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! "Her şey o kahveyle başladı"
44 yaşındaki 4 çocuk annesi Yeliz Kiviz, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul Pendik'te ortadan kayboldu. Günlerdir haber alamadığı sevgilisini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yadigar Kepçe, Kiviz'in evinde bulunan paraları ve altınları alıp ortadan kaybolduğunu ileri sürdü. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan kadın, stüdyoda sevgilisiyle karşı karşıya geldi. 2.5 yıldır hem şiddet gördüğünü hem de Yadigar Bey'in paralarını yediğini ifade ederken stüdyoda ortalık karıştı.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 11:37
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16