Müge Anlı’da aranan Yeliz Kiviz günler sonra bulundu! Canlı yayında ortalık karıştı! "Her şey o kahveyle başladı"

22 Kasım Pazartesi günü ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Yeliz Kiviz, 8 gün sonra bulundu. Bugün Müge Anlı yayınına katılan Kiviz, "Ben çocuklarımla görüşeceğim, başka bir şey istemiyorum. 2.5 seneden beri şiddet gördüm, pis kelimeler işittim. Ben onu Orhan Kepçe olarak biliyordum. Çalışmıyor, eve para getirmiyor. Ben dileniyordum bir de gelip paramı alıyordu elimden" dedi.