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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kaybolmuş ailesi evlatlarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi üzerinde durulurken ortaya çıkan detaylar kan dondurmuştu. Cinsel organına kadar kesildiği iddia edilen Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi gözaltına alındı. İşte Ümit Sedat Özcan'dan gelen son dakika bilgisi...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:03
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Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Ümit Seda Özcan'dan acı haber geldi! Müge Anlı canlı yayınında son dakika bilgisini açıkladı.

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Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

Ortaya atılan iddialarla kan donduran Ümit Sedat Özcan'ın kaybıyla ilgili sona gelindi.

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Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. 4 katil zanlısı gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

Kubilay ve ablası Gülşah gözaltına alınırken sessizliğini korudu.

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Müge Anlı’da aranan Ümit Sedat Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı! Dört kişi gözaltında

İşte o anlar...