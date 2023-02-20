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Haberler Galeri İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki felaket binlerce can kaybına neden oldu. Herkesi tedbirli olmaya davet eden bu deprem ardından 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbullular "İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanaksız ilçeler hangileridir?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Japon Mühendis Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin İstanbul'un en dayanıklı ilçelerini duyurdu. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? Anadolu- Avrupa yakası İstanbul depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangileri?

Giriş Tarihi: 20.02.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 12:58
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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilimiz yıkıma uğradı. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Bu gelişmeler sonrası akıllara büyük İstanbul depremi geldi. Vatandaşlar yaşadıkları semtin depreme dayanıklı olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Arama motorlarında, " İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangisi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte o liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ: JAPON MÜHENDİS AÇIKLADI
32 yıldır Türkiye'de çalışmalar yapan Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin İstanbul'un en dayanıklı ilçelerini açıkladı.

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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. İşte Japon bilim insanı Moriwaki'nin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar...

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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı. Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. 'Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı.

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İstanbul’da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak.

Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz'