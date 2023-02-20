İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangisi? Japon mühendis 7.5 şiddetine bile dayanır diyerek duyurdu | İşte İstanbul risk haritası…

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla yaşanan iki felaket binlerce can kaybına neden oldu. Herkesi tedbirli olmaya davet eden bu deprem ardından 15 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbullular "İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanaksız ilçeler hangileridir?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Japon Mühendis Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin İstanbul'un en dayanıklı ilçelerini duyurdu. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? Anadolu- Avrupa yakası İstanbul depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangileri?