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Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem dünyanın her yerinden uzmanlar tarafından incelenmeye, araştırılmaya devam ediyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu depremler için 'Dünyanın yerinden oynadığı gün' başlığını atan Reuters'ta yer alan bir harita, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fay kırığının uzunluğunu ülkelerin büyüklüğü ile kıyaslayan görseller, felaketin boyutunu gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:10
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Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit
'Yeryüzünü ikiye bölen depremler' Reuters tarafından bu sözlerle ifade edilen Kahramanmaraş depreminin boyutu gözler önüne serildi. Grafiklerle fay hattının hasar verdiği alanı gösteren haberde, yabancı uzmanların görüşlerine de yer verildi. Fay kırığının 300 kilometrelik kırığının ülkeklerin büyüklüğü ile kıyaslayan haber depremin yıkıcı boyutunu bir kez daha gösterdi.
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Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit
Yabancı uzmanlar Kahramanmaraş depreminin deformasyonunu analiz etti. Yer kürede gözle görülür biçimde değişikliklere neden olduğu belirtildi. Haberde kullanılan grafiklerde ülkelerin büyüklükleri ve fay kırığının uzunluğu karşılaştırıldı.
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Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit
Reuters tarafından yapılan analizde 'Asrın felaketi' ile ilgili çarpıcı detaylar paylaşıldı. Fay kırığının çıplak gözle görüldüğü deprem ile ilgili hazırlanan grafikte o detay dikkatleri çekti.
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Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit
7.7'lik Pazarcık depreminin 9 saat arayla 7.6'lık Elbistan depremi ile karşılanması üzerine çarpıcı veriler ortaya çıkarken depremin etkilediği alanın onlarca ülkenin toplam alanından kat kat fazla olması gündeme gelmiş , uzmanlar konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit
Reuters'ta yer alan bir analizde, depremin oluşturduğu yarıklar mercek altına alındı. Depremler sırasında yeryüzünün zıt yönde hareketi gösterildi ve bunun der kabuğunda 7 metrelik yarıklara neden olduğu belirtildi.