Asrın felaketi yabancıları da dehşet içinde bıraktı! Fay kırığı hakkında dikkat çeken tespit

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem dünyanın her yerinden uzmanlar tarafından incelenmeye, araştırılmaya devam ediyor. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu depremler için 'Dünyanın yerinden oynadığı gün' başlığını atan Reuters'ta yer alan bir harita, depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fay kırığının uzunluğunu ülkelerin büyüklüğü ile kıyaslayan görseller, felaketin boyutunu gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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