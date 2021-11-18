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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Müslüme Yağal tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarında dokuzuncu güne gelinirken hala hiçbir iz bulunamadı. Yağal ailesinin yaşadığı çadırın yakınlarında bulunan kan izi herkesi kokuturken sır olayla ilgili bir iddia ortaya atıldı. İşte Müslüme'nin kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:14
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Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturdu. Yörük kızından günlerdir hiçbir haber alınamazken Müge Anlı programında şok bir iddia ortaya atıldı: Biri almış götürmüş olabilir...

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Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.