İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden verdiği araç, geri geri hareket ederek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi. Dehmen'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Otoparkı işletmesinden şikayetçi olan genç doktor, "Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı" dedi.