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Haberler Galeri İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden verdiği araç, geri geri hareket ederek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi. Dehmen'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Otoparkı işletmesinden şikayetçi olan genç doktor, "Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı" dedi.


DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 13:18
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İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

Olay, 23 Ekim Salı günü saat 19.00 sularında Fatih ilçesinin Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde, özel bir işletmeye ait otoparkta yaşandı.

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İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen (31) annesine misafirliğe geldiğinde aracını otoparka bıraktı.

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İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

EL FRENİNİ ÇEKMEDEN BIRAKTI

Selen Dehmen 6 yaşındaki kızıyla birlikte bir süre sonra Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi.

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İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı.

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İstanbul’da otopark görevlisinin ihmali doktor Selen’e kabusu yaşattı! Bacakları çok kötü bir hale geldi

Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti.