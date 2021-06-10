Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

CANLI YAYINDA AMCASINI İŞARET ETMİŞTİ

Anne ve babasının 'Alışverişe gidiyoruz' diyerek evden çıktıklarını ve bir daha geri dönmediklerini söyleyen Yusuf Turhan, canlı yayında hayatlarından endişe ettiğini söylediği anne babasının amcası Yusuf Turhan tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürmüştü. Babasının cezaevine girmeden önce birçok suçu amcasıyla birlikte işlediğini ancak babasının suçu üzerine alarak hapse girdiğini belirten Yusuf Turhan; "Babam cezaevine girmeden önce amcamla çok büyük işler yapmışlar. Babam suçu üstlenip cezaevine girmeden önce tüm malını amcam Yusuf 'un üzerine yapmış. Babam cezaevindeyken amcam Yusuf evi ve arsaları emlakçı aracığıyla sattı. Emlakçı da bizi evden çıkardı. Cezaevinden izinli çıkan babam bu duruma çok öfkelendi" dedi.