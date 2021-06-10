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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan eski eşler Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ten acı haber geldi. 20 yıldır hiçbir haber alınamayan çiftin, Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan tarafından katledildiği ortaya çıktı. Eski eşlerin cansız bedeni, Yusuf Turhan'ın bağ evinde bulunan tandırda, üzerine beton dökülmüş olarak bulundu.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 10:29
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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan oğulları Yusuf Turhan'ın iddiaları üzerine kayıp Mehmet Turhan ve eşi Firdevs Öztürk için Kayseri polisi, Kocasinan İlçesi Emmiler Mahallesi'nde çalışma başlattı. Canlı yayında anne ve babasının öldürülmüş olabileceğini belirten Yusuf Turhan, şüpheli olarak amcası Yusuf Turhan'ı işaret etmişti.

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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

BAĞ EVİNDE BULUNDU

Müge Anlı'da konuşan çiftin oğulları Yusuf Turhan'ın ifadelerini ihbar kabul eden polis, Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan'ı gözaltına aldı. Sorgularında suçlamaları reddeden Yusuf Turhan ve ailesinin Emmiler mahallesindeki evinde ise savcılık kararıyla arama yapıldı. Özel eğitimli polis köpeğinin de kullanıldığı aramada köpek, Yusuf Turhan'ın bağ evinin bahçesine yeni yaptırdığı tandıra tepki verdi.

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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

TANDIRA GÖMÜP ÜZERİNE BETON ATMIŞLAR

Polis köpeğinin tepki verdiği tandırda kazı yapan polis, toprağın altında beton katmanıyla karşılaştı. Betonun kırılmasıyla birlikte Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çiftinin çuvallara konulmuş cesetlerine ulaşıldı.
Çiftin öldürüldükten sonra konuldukları tandırın üzerine beton atıldığı ve bu betonun üzerine de yeniden toprak döşendiği ortaya çıktı. Tandırdan çıkarılan cesetler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

"BABAM VE AMCAM 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"

Kayseri'de işlediği suçlar nedeniyle cezaevine giren Mehmet Turhan, 18 yıl sonra cezaevinden izinli olarak çıktı. Daha önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk ile birlikte 19 Mayıs'ta ortadan kaybolan çiftten haber alamayan oğulları Yusuf Turhan, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına çıkarak yardım istemişti. Canlı yayında babası ile ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Yusuf Turhan, babasının kız kardeşinin 15 yıllık arkadaşı ile gasp ettiği başka bir kişiyi de öldürdüğünü ileri sürmüştü.

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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

CANLI YAYINDA AMCASINI İŞARET ETMİŞTİ

Anne ve babasının 'Alışverişe gidiyoruz' diyerek evden çıktıklarını ve bir daha geri dönmediklerini söyleyen Yusuf Turhan, canlı yayında hayatlarından endişe ettiğini söylediği anne babasının amcası Yusuf Turhan tarafından öldürülmüş olabileceğini ileri sürmüştü. Babasının cezaevine girmeden önce birçok suçu amcasıyla birlikte işlediğini ancak babasının suçu üzerine alarak hapse girdiğini belirten Yusuf Turhan; "Babam cezaevine girmeden önce amcamla çok büyük işler yapmışlar. Babam suçu üstlenip cezaevine girmeden önce tüm malını amcam Yusuf 'un üzerine yapmış. Babam cezaevindeyken amcam Yusuf evi ve arsaları emlakçı aracığıyla sattı. Emlakçı da bizi evden çıkardı. Cezaevinden izinli çıkan babam bu duruma çok öfkelendi" dedi.