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Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Sultan II.Abdülhamid Han tarihçilerin ekseriyeti tarafından dünyadaki 'son imparator' olarak gösterilen, 36 Osmanlı padişahı arasındaki ön plana çıkan şahsiyetlerden. Peki, Sultan II. Abdülhamid Han neden öldü? Sultan Abdülhamid'i öldüren hastalık, birçok Osmanlı padişahının son nefesini vermesine neden olan, bir başka deyişle atalarımızı yıkan hastalık. İşte Sultan II.Abdülhamid ve diğer Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 05:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 05:55
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Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Osmanlı padişahları asırlar boyu dünyaya hükmetti. Peki, atalarımız nasıl vefat etti? İşte Osmanlı padişahlarımızın ölüm nedenleri...

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Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Osman Gazi

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Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta çıktığı tarih:1281

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Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.

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Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Orhan Gazi