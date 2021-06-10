Sultan 2. Abdülhamid Han neden öldü? Atalarımızı yıkan hastalık

Sultan II.Abdülhamid Han tarihçilerin ekseriyeti tarafından dünyadaki 'son imparator' olarak gösterilen, 36 Osmanlı padişahı arasındaki ön plana çıkan şahsiyetlerden. Peki, Sultan II. Abdülhamid Han neden öldü? Sultan Abdülhamid'i öldüren hastalık, birçok Osmanlı padişahının son nefesini vermesine neden olan, bir başka deyişle atalarımızı yıkan hastalık. İşte Sultan II.Abdülhamid ve diğer Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 05:43 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 05:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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