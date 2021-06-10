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Haberler Galeri Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

Son dakika... Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Allah'a kulluğun arz edildiği, verdiği nimetlere şükredilen müstesna bir vakit olan Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Öte yandan vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları merak ediliyordu. Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:24
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Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

Kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belli oldu. İmanı pekiştiren, yürekleri buluşturan, şükrüm artıran Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

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Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır