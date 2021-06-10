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Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
Son dakika... Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Allah'a kulluğun arz edildiği, verdiği nimetlere şükredilen müstesna bir vakit olan Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Öte yandan vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları merak ediliyordu. Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 12:24
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