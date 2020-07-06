Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

Denizli'de reklamcılık yapan Levent Karaduman 7 yıl önce sabah saatlerinde evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Amca Hayati Karaduman ve anne Mesude Karaduman, Levent Karadmuman'ın kaybından dolayı iş ortağı ve kuzeni olan Ali Osman'ı hedefi gösterdi. Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen ve Levent Karaduman'la son konuşan kişi olan Ali Osman'ın her şeyi bildiği iddia edildi.

