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Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

Denizli'de reklam ve tabela işi yapan Levent Karaduman, 7 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıkmış ve ardından kayıplara karışmıştı. Levent Karaduman'ın kaybıyla ilgili iş ortağı ve kuzeni Ali Osman Sepeçti'den şüphelenen ailesi Karaduman'ın bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Levent Karaduman'la son görüşen isim olan ve abisinin İstanbul'a gittiğini iddia eden Ali Osman Sepetçi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 12:26
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Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

7 yıl önce Denizli'de ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Levent Karaduman ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktardı.

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Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

Denizli'de reklamcılık yapan Levent Karaduman 7 yıl önce sabah saatlerinde evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Amca Hayati Karaduman ve anne Mesude Karaduman, Levent Karadmuman'ın kaybından dolayı iş ortağı ve kuzeni olan Ali Osman'ı hedefi gösterdi. Olay gününden bu yana aile ile iletişime geçmeyen ve Levent Karaduman'la son konuşan kişi olan Ali Osman'ın her şeyi bildiği iddia edildi.

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Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

KÖY EVİNDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Müge Anlı programında 7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında flaş bir gelişme yaşandı. Karaduman'ın kaybında en büyük şüphelilerden biri olan teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi bu sabah gözaltında alındı. Haberi Müge Anlı canlı yayınında alan Karaduman'ın annesi ve kız kardeşi çok sevindiklerini dile getirdi.

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Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cinayet Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kuzen Ali Osman Sepetçi'nin sorgusuna başlandı. Sepetçi'nin sorgulandığı sırada polis, Karaduman'ın Polis, ailesinin köyde bulunan evinin bahçesinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında itfaiye ve belediye ekipleri de hazır bulunuyor.

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Müge Anlı’da aranan Levent Karaduman ile ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

LEVENT KARADUMAN'A NE OLDU?

Denizli'de reklam tabela işi yapan 36 yaşındaki Levent Karaduman yaklaşık 7 yıl önce kayıplara karıştı. İşe gitmek için evden çıkıp kayıplara karışan 1 çocuk babası Karaduman'ın kaybı ile ilgili hedefteki isim ise iş arkadaşı ve kuzeni Ali Osman Sepetçi idi…