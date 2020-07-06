Denizli’de reklam ve tabela işi yapan Levent Karaduman, 7 yıl önce işe gidiyorum diye evden çıkmış ve ardından kayıplara karışmıştı. Levent Karaduman’ın kaybıyla ilgili iş ortağı ve kuzeni Ali Osman Sepeçti’den şüphelenen ailesi Karaduman’ın bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Levent Karaduman’la son görüşen isim olan ve abisinin İstanbul’a gittiğini iddia eden Ali Osman Sepetçi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar…