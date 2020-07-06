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Belgrad Ormanı'na 2 günde 6 bin araç geldi: İşte geriye kalan çöp miktarı
İstanbul'da hafta sonu akına uğrayan Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye ormanlık alana bıraktıkları çöplerin kaldığı görüldü. Pazartesi sabahı Belgrad Ormanı'ndan 29 ton çöp toplandı. Sahil şeridinde de durum farklı değildi.
Giriş Tarihi: 06.07.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 13:56
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