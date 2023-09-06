Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Keziban Eryılmaz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kadın, marketten aldığı iki ekmekle ortadan kayboldu. Sırra kadem basan kadının ailesi, eski sevgilisi Coşkun'u suçladı. Şüphelerin odağındaki Coşkun ise, cezaevinde olduğu dönemde Keziban'ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Keziban Eryılmaz'ın Özdemir'den sürekli para aldığını iddia eden Coşkun, Harun Özdemir'n Keziban'a bir şeyler yapmış olabileceğini ifade etti. İşte detaylar...