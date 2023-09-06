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Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Keziban Eryılmaz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kadın, marketten aldığı iki ekmekle ortadan kayboldu. Sırra kadem basan kadının ailesi, eski sevgilisi Coşkun'u suçladı. Şüphelerin odağındaki Coşkun ise, cezaevinde olduğu dönemde Keziban'ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Keziban Eryılmaz'ın Özdemir'den sürekli para aldığını iddia eden Coşkun, Harun Özdemir'n Keziban'a bir şeyler yapmış olabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:21
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Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonunda Kezban Eryılmaz kaybında şoke eden detaylar ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

Sinop Boyabat'ta yaşayan Kezban Eryılmaz'ın kaybolmasının ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz, bir süre önce marketten aldığı iki ekmekle sırra kadem bastı.

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Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

Keziban'ın kaybolmadan önce dini nikahlı eşi Coşkun ile birlikteydi. Çift o gün bir parkta oturduktan sonra Eryılmaz'dan bir daha haber alınamadığı görüldü.

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Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

Eryılmaz'ın kızı, "Coşkun, anneme bir şey yaptı. Annem kaybolduğu gün birliktelerdi. Coşkun annemin kendi evine kendisinin kendi evine gittiğini söylüyor ancak o gün annem eve dönmedi. Coşkun, annem kaybolduktan bir iki gün sonra ev taşımaya başladı. Coşkun kepçe operatörü. Annemi lütfen bulun" dedi.

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Müge Anlı’da aranan Keziban Eryılmaz’a ne oldu? Kafa karıştıran aşk üçgeni! İddialar Müge Anlı’yı çıldırttı

ESKİ SEVGİLİSİ YANINA KATILDI

Keziban Eryılmaz'ın birlikte yaşadığı Coşkun Keskin'in eski sevgilisi programa katıldı ve "Coşkun saplantılıdır. Ben ayrılmak isteyince fotoğraflarımı uygunsuz hale getirip aileme arkadaşlarıma attı. İntiharlar etti. Beni tehdit etti" dedi.