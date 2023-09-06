İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

Dünyanın en değerli madenleri arasında rodyum bulunuyor. Altın fiyatları yayınlandığı sırada ons başına 1.850 doların üzerinde bulunuyor. Bu fiyat altını oldukça değerli bir maden olarak gösterebilir ancak rodyumla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

Şu anda en pahalı ve dünyanın en değerli madenleri arasında olan rodyumun ons başına fiyatı, yayınlandığı sırada 10.300 dolardı. Peki onu bu kadar pahalı yapan ne?