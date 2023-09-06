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İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

Dünyanın en değerli madeni denildiğinde akla ilk altın ve elmas gelse de öyle bir maden var ki altından 10 kat daha değerli. Dünyanın en değerli madenleri arasında olan rodyumun ons başına fiyatı, yayınlandığı sırada 10.300 dolardı. Peki onu bu kadar pahalı yapan ne? İşte Rodyum madenini değerli kılan özellikler ve madene dair tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.09.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 13:49
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İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

Dünya'nın en değerli madeni diye düşündüğümüzde çoğumuz elmas diyebilirsiniz ama bu maden altından 10 kat daha değerli bir özelliğe sahip. Altın tarihin başlangıcından bu yana bütün imparatorluklar için savaşlara neden olmuştur. Fakat buna rağmen altından çok daha fazla değere sahip madenler bulunmaktadır. Rodyum da bu madenler arasında yer alıyor.

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İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

Dünyanın en değerli madenleri arasında rodyum bulunuyor. Altın fiyatları yayınlandığı sırada ons başına 1.850 doların üzerinde bulunuyor. Bu fiyat altını oldukça değerli bir maden olarak gösterebilir ancak rodyumla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

Şu anda en pahalı ve dünyanın en değerli madenleri arasında olan rodyumun ons başına fiyatı, yayınlandığı sırada 10.300 dolardı. Peki onu bu kadar pahalı yapan ne?

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İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

DÜNYA'NIN EN DEĞERLİ MADENLERİNDEN BİRİ

Rodyum madeni özeliklerine baktığımızda oksijenle kolayca reaksiyona girmez, bu da onu asil bir metal yapar ve hem korozyona hem de oksidasyona dayanıklı mükemmel bir katalizör olduğu anlamına gelir. Genel sertliği ve 1.964 santigrat derece (3.567 Fahrenheit derece) yüksek erime noktası, onu platin, paladyum, osmiyum, iridyum ve rutenyumun yanı sıra platin grubu metaller arasına yerleştirir.

600 santigrat dereceye (1,112 Fahrenheit derece) kadar su ve hava sıcaklıklarına dayanma ve çoğu asitte çözünmez kalma yeteneği , rodyumun arabalarda, uçaklarda, elektrik kontaklarında ve yüksek sıcaklık termokupl ve direnç tellerinde kullanım için oldukça çok yönlü olmasını sağlar.

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İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

RODYUM MADENİ NERELERDE BULUNUR?

Platin grubu metallerin en nadir olanı olan rodyum, Dünya'nın kabuğunda kabaca milyonda 0,000037 parça oranında bulunurken, Kraliyet Kimya Cemiyeti'ne göre altın, milyonda yaklaşık 0,0013 parça bolluğunda bulunur. Çoğunlukla Güney Afrika ve Rusya'da üretilen rodyum, yüzde 0,1'e kadar değerli metal içeren bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkabiliyor. Yılda yaklaşık 16 ton rodyum üretiliyor ve rezervin tahmini 3.000 ton olduğu tahmin ediliyor.

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İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor

RODYUMUN KEŞFİ

1803 yılında, elementi Güney Amerika'daki bir platin cevheri parçasından çıkaran İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından geldi. Bulgu, Wollaston'un başka bir platin grubu metal olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra geldi.