06 Eylül 2023, Çarşamba
İşte dünyanın en değerli metali! Altını 10’a katlıyor
Dünyanın en değerli madeni denildiğinde akla ilk altın ve elmas gelse de öyle bir maden var ki altından 10 kat daha değerli. Dünyanın en değerli madenleri arasında olan rodyumun ons başına fiyatı, yayınlandığı sırada 10.300 dolardı. Peki onu bu kadar pahalı yapan ne? İşte Rodyum madenini değerli kılan özellikler ve madene dair tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.09.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 13:49
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