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Resimde saklı olan kadını görebilir misin? Sadece IQ'su tavan olanlar 45 saniyede görebiliyor!

Bazı resimler, insanların nesneleri algılama şekillerine büyüleyici bir şekilde meydan okuyabilir. Görsel yanılsamalar, etrafımızdaki dünyayı anlama biçimimizi sorgulamamıza neden olan ilginç fenomenlerdir. Fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsama türlerini içerir ve beynin olayları nasıl algıladığını derinlemesine inceler. Bu resimdeki saklı kadını görebilenin IQ'su tavan. İşte zekanızı test edecek bulmaca...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 14:44
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Resimde saklı olan kadını görebilir misin? Sadece IQ’su tavan olanlar 45 saniyede görebiliyor!

Bazı resimler, insanların nesneleri algılama biçimine büyüleyici bir şekilde meydan okuyabilir ve bu görsel yanılsamalar, etrafımızdaki dünyayı anlama biçimimizi sorgulamamıza neden olan ilginç fenomenlerdir. Bir resimde gizlenmiş detayları fark edebilmek veya anlamlandırmak, zeka ve görsel algı yeteneğini ölçebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resimde saklı olan kadını görebilir misin? Sadece IQ’su tavan olanlar 45 saniyede görebiliyor!

HERKES GÖREMİYOR

Orman resminde baykuşun hemen yanında güzel bir kadın yüzü görebiliyor musunuz sorusunun yanıtı bu teste damgasını vuruyor.

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Resimde saklı olan kadını görebilir misin? Sadece IQ’su tavan olanlar 45 saniyede görebiliyor!

KİŞİYİ OLDUKÇA ZORLAYAN BİR TEST

Yukarıdaki görüntü sosyal medyada çok zor bir görüntü olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu resim, büyük bir baykuşun uçtuğu ormanın içinde güzel bir kadının gizli yüzünü görmeniz için sizi zorluyor.

"Baykuş mu Kadın mı" isimli bu görüntü, kadının yüzünü bulmaya zorlayan yaratıcı bir sanat olarak biliniyor.

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Resimde saklı olan kadını görebilir misin? Sadece IQ’su tavan olanlar 45 saniyede görebiliyor!

HENÜZ FARK ETMEDİNİZ Mİ?

Bu çizime hemen yakından bakın ve ormanın arka planına karışan gizli kadının yüzünü bulmaya çalışın. Görüntüye takılıp kaldıysanız ve güzel kadını bulamıyorsanız, ormanın ağaçlarında yüzü bulmaya çalışın.

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Resimde saklı olan kadını görebilir misin? Sadece IQ’su tavan olanlar 45 saniyede görebiliyor!

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