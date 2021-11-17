Orman yangınları 2022'de de devam edecek mi? Türkiye'yi gelecekte ne bekliyor? İşte en riskli bölgeler
Antalya'da başlayan orman yangınları Türkiye'nin pek çok iline sıçrayarak hepimizin yüreğini yaktı. Yangınlar Türkiye haricinde Yunanistan ve İtalya'da da yaşandı. Peki 2022 yazında bizi neler bekliyor? Büyük orman yangınları devam edecek mi? Tehlike altındaki bölgeler hangileri? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2021
14:14
Türkiye 2021 yazında orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin pek çok şehrine yayılan orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan yaşamını yitirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orman yangınları yalnızca Türkiye'yi değil Akdeniz'e komşu olan Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde de yaşandı. Büyük orman yangınlarının Akdeniz kıyılarının 'yeni normal'i olabileceğine dair vurgu yapılırken Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin küresel hava sıcaklığı artışından doğrudan etkilenebileceğine dikkat çekildi.
Peki, yakın gelecekte Türkiye'yi neler bekliyor? Bu yıl canımızı yakın orman yangınları felaketi her yaz yaşanabilir mi? 2022 yazı nasıl geçecek? Türkiye'de yangın riski altındaki bölgeler hangileri? Yangın tehlikesini İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan ve Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik anlattı.
'GEÇMİŞE GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA'
Bu yaz Marmaris, Antalya ve Bodrum başta olmak üzere pek çok bölgede yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Bu yangınlar, Akdeniz'e komşu olan Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde de yaşandı. Akdeniz bölgesindeki ülkelerde her yaz orman yangını felaketi yaşanabilir mi? Orman yangınları Akdeniz için 'yeni normal' mi olacak?
Prof. Dr. Levent Şaylan, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar Avrupa Topluluğu ülkelerinde yanan toplam orman alanının yaklaşık 500 bin hektar olduğuna dikkat çekti. Bu rakamın korkutucu olduğunu Şaylan, şu sözlerle ifade etti: "Avrupa Topluluğu ülkelerinde 2021 yılında çıkan yangın sayısı geçmişteki rakamlara göre iki kattan daha fazladır." Orman yangınları için gerekli meteorolojik şartların daha riskli hale geldiğine dikkat çeken Şaylan, "İklim değişimi ile ilgili raporlar incelendiğinde orman yangınları için iklim bakımından şartların riski arttıran derecede olduğu belirtilmekte" dedi.