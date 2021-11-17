Orman yangınları 2022’de de devam edecek mi? Türkiye’yi gelecekte ne bekliyor? İşte en riskli bölgeler

Prof. Dr. Levent Şaylan, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar Avrupa Topluluğu ülkelerinde yanan toplam orman alanının yaklaşık 500 bin hektar olduğuna dikkat çekti. Bu rakamın korkutucu olduğunu Şaylan, şu sözlerle ifade etti: "Avrupa Topluluğu ülkelerinde 2021 yılında çıkan yangın sayısı geçmişteki rakamlara göre iki kattan daha fazladır." Orman yangınları için gerekli meteorolojik şartların daha riskli hale geldiğine dikkat çeken Şaylan, "İklim değişimi ile ilgili raporlar incelendiğinde orman yangınları için iklim bakımından şartların riski arttıran derecede olduğu belirtilmekte" dedi.