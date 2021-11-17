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20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, siyanür içerek intihar etti. Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 15:26
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20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Küçükçekmece'de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

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20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) isimli şahıs, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürdü.

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20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.

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20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi.

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20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.