20 yaşındaki genç korkunç planını sosyal medyada duyurdu! Annesini babasını ve kendisini...

Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, siyanür içerek intihar etti. Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 15:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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