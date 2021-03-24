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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Ferhan Tetik’ten acı haber geldi! Ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı’da aranan Ferhan Tetik’ten acı haber geldi! Ağaca asılı halde bulundu
Yalova Çiftlikköy'de yaşayan Ferhan Tetik, 18 Mart günü ortadan kaybolmuştu. Tetik'in hayatından endişe eden ailesi, Tetik'i bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir haber alınamayan Ferhan Tetik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tetik, eski Etibank tesisleri içinde bir ağaca asılı halde bulundu. İşte Ferhan Tetik'in ölümüyle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:38
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan Ferhan Tetik olayında son dakika gelişmesi yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalova Çiftlikköy'de yaşayan 51 yaşındaki Ferhan Tetik, 18 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında hiçbir izine rastlanılmayan Tetik'in ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
1 haftadır kayıp olarak aranan Ferhan Tetik'in acı haberi geldi. Doğum gününde kayıplara karışan Ferhan Tetik'in cesedi ağaçta asılı bulundu.
Tetik'in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.
Aile ve yakınlarının her yerde aradığı 2 çocuk babası Ferhan Tetik'in yaklaşık 6 ay önce çalıştığı işten çıkarıldığı ve bunalıma girdiği iddia edilirken, çevresindeki bazı tanıdıklarına, zaman zaman intihar etmeyi düşündüğünü söylediği ileri sürüldü.