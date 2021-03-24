Müge Anlı’da aranan Ferhan Tetik’ten acı haber geldi! Ağaca asılı halde bulundu

Yalova Çiftlikköy'de yaşayan Ferhan Tetik, 18 Mart günü ortadan kaybolmuştu. Tetik'in hayatından endişe eden ailesi, Tetik'i bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir haber alınamayan Ferhan Tetik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Tetik, eski Etibank tesisleri içinde bir ağaca asılı halde bulundu. İşte Ferhan Tetik'in ölümüyle ilgili detaylar...