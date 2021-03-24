HaberlerGaleriSon dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi
Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi
Dünyanın en büyük silah üreticilerinden olan Rusya'nın bir dönemler ABD'ye büyük korku yaşatan 'dev canavarı'nın sırrı çözülemedi. Hızı saatte 500 kilometreye ulaşabilen 300 tonluk devasa araç, bugün bile tüm dünyada merak uyandırıyor. Soğuk Savaş sırasında ortaya çıkan CIA'in paniklemesine neden olan Rusların 'canavar'ı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle yeniden gündemde.