Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜĞÜ

Sovyetler Birliği, yüksek hızlı ulaşım araçları olarak tasarlamaya başladığı ekranoplanları daha sonra Hazar Denizi ve Karadeniz'de kullanmıştı. Bu yıllarda yapılan 100 metre uzunluğundaki Hazar Canavarı, tüm zamanların en büyük ekranoplanıydı.