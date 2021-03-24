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Haberler Galeri Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi

Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi

Dünyanın en büyük silah üreticilerinden olan Rusya'nın bir dönemler ABD'ye büyük korku yaşatan 'dev canavarı'nın sırrı çözülemedi. Hızı saatte 500 kilometreye ulaşabilen 300 tonluk devasa araç, bugün bile tüm dünyada merak uyandırıyor. Soğuk Savaş sırasında ortaya çıkan CIA'in paniklemesine neden olan Rusların 'canavar'ı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle yeniden gündemde.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:50
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Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi

Tasarımı ve amacı bilinmeyen yeni bir Sovyet uçağının aniden ortaya çıkması, CIA'in Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "canavar"ın testlerini gözetlemek için özel bir drone yapma noktasına gelecek kadar endişelenmesine neden olmuştu.

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Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi
Rusların soğuk savaş sırasında yarı uçak yarı gemi olarak geliştirdikleri gizli bir askeri projenin kod adı olan Hazar Denizi Canavarı, bir zamanlar Karadeniz'in sularını katediyordu.
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Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜĞÜ
Sovyetler Birliği, yüksek hızlı ulaşım araçları olarak tasarlamaya başladığı ekranoplanları daha sonra Hazar Denizi ve Karadeniz'de kullanmıştı. Bu yıllarda yapılan 100 metre uzunluğundaki Hazar Canavarı, tüm zamanların en büyük ekranoplanıydı.

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Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi
1960'ların ortasında Amerikan casus uyduları tarafından tesadüfen tespit edilene kadar varlığından kimsenin haberdar olmadığı Hazar Denizi Canavarı kod adlı ekranoplan, artık emekli oldu.
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Son dakika | İşte Rusya'nın ABD'ye korku salan dev canavarı! Sırrını kimse çözemedi

MOSKOVA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı, uzun yıllardır atıl şekilde kalan Ekranoplan için devreye girdi ve artık turistik cazibe olmak üzere başkent Moskova'daki Patriot Park isimli silah müzesine götürüldü.