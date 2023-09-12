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Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”

45 yaşındaki Birsen Polat Kars'taki düğün dönüşü Ankara'daki kardeşlerinin yanında kaldı. 16 Temmuz'da ise İstanbul'a gidiyorum diyerek evden çıkıp ortadan kayboldu. Annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Derya, canlı yayına gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 14:02
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Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”

İki çocuk annesi Birsen Polat, 16 Temmuz Pazar günü Ankara'da kayboldu. Daha öncede bir kaç kez evden kaçtığı öğrenilen kadının nerede olduğunu merak eden kızı Derya, canlı yayında annesine sitem etti.

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Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”

Annesinin son zamanlarda ruh halinde değişiklikler olduğunu belirten genç kız, gizli bir telefonu bulunduğundan şüphelendiklerini söyledi.

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Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”

Canlı yayında şoke edici bir gelişme yaşandı. Derya'nın bir akrabası Müge Anlı'yı arayıp, Derya'nın teyzesini annesinin aradığını söyleyip 'ben iyiyim beni aramalarına gerek yoktu' dediğini söyledi. Annesi Birsen Polat yayında arandığı fakat ulaşılmadığı bilgisini Müge Anlı verdi.

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Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”

İkinci telefon detayı ile ilgili de bilgi veren yakını, o numaranın Polat tarafından sık sık kullanıldığını ifade etti.

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Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”

Bu gelişmeler üzerine gözyaşlarını tutamayan Derya, canlı yayında annesine seslendi: