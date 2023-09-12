HaberlerGaleriMüge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”
Müge Anlı’da aranan Birsen Polat 59 gün sonra bir iz bulundu! Gelen telefon kızını gözyaşlarına boğdu! “Benim annem yok!”
45 yaşındaki Birsen Polat Kars'taki düğün dönüşü Ankara'daki kardeşlerinin yanında kaldı. 16 Temmuz'da ise İstanbul'a gidiyorum diyerek evden çıkıp ortadan kayboldu. Annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Derya, canlı yayına gelen telefonla gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 13:52Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 14:02