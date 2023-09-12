Marmaris'te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

Marmaris'te inanılmaz bir vurgun olayı yaşandı. İddialara göre; Zeynep A. lüks otel odalarını ucuz rezervasyonla satın aldı. Sonra da bu odaları kar vaadiyle turist gruplarına satmak için yakın çevresiyle anlaştı. Ancak sözünde durmadı. 22 kişiyi toplam 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandırdı.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 13:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL