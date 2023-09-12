12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Marmaris'te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

Marmaris'te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

Marmaris'te inanılmaz bir vurgun olayı yaşandı. İddialara göre; Zeynep A. lüks otel odalarını ucuz rezervasyonla satın aldı. Sonra da bu odaları kar vaadiyle turist gruplarına satmak için yakın çevresiyle anlaştı. Ancak sözünde durmadı. 22 kişiyi toplam 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandırdı.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 13:26
  • 1
  • 10
Marmaris’te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

Turizm acentasında müdür yardımcısı olarak çalışan Zeynep A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Zeynep A., ifadesinle olayı şöyle anlattı: "İşim gereği Marmaris'teki ve Türkiye'deki otellerle aramın iyi olması sebebiyle yakın çevremden uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmam konusunda teklifler geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Marmaris’te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

İkili ilişkilerimin iyi olması sebebiyle indirimli tatil rezervasyonları konusunda yardımcı oldum. Yakın çevrem de bana teşekkür amaçlı bin, 2 bin TL tutarlarında para atmaya başladı.

  • 3
  • 10
Marmaris’te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

Daha sonra bu işten para kazanmak ve kâr elde etmek amacıyla arkadaş ve akraba çevrem bana teklifte bulundu. Bu şekilde ucuza otel rezervasyonu satın almak için sermaye veren insanların hesaplarına yaz dönemi satılan rezervasyondan elde edilen kârı gönderdim" dedi.

  • 4
  • 10
Marmaris’te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

"ADIMI DOLANDIRICIYA ÇIKARDILAR"
2022 yılının Temmuz ayında eşiyle yaşadığı problemlerden dolayı hayatının değişmeye başladığını söyleyen Zeynep A., "29 Ağustos 2022 tarihinde intihara kalkıştım. Yapılan rezervasyonları unuttuğum için fazla para ödemek zorunda kaldım.

  • 5
  • 10
Marmaris’te film gibi vurgun! 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar...

20 adet rezervasyon vardı, bu sebeple sermaye veren insanlara para ödeyememeye başladım. Çalıştığım acenteden de ayrılmak zorunda kaldım. Sermaye veren insanlara kârı ödeyemediğim için baskı gördüm, adımı dolandırıcıya çıkardılar. Dolandırma kastım yoktur. Borçlarımı kabul ediyorum. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.