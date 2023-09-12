12 Eylül 2023, Salı
Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
Tarihin öne çıkmış liderlerinin gençlik fotoğrafları, hayatlarının farklı dönemlerini ve gençlik yıllarındaki değişimleri gösteren belgelerdir. Bu fotoğraflar, gençliklerindeki deneyimleri, meslekleri ve kişisel yaşamları hakkında da ipuçları verir. İşte hiç görmediğiniz o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 14:21
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