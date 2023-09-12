Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

Tarihin öne çıkmış liderlerinin gençlik halleri, görenleri şaşırtıyor. Karşılaşılan görüntüler, kimi liderin gençlik yıllarında hangi mesleği icra ettiğini gözler önüne sererken, kimi liderin hayatında yaşadığı o büyük değişimi ortaya koyuyor. İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin hiç görmediğiniz fotoğrafları…