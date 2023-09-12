12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

Tarihin öne çıkmış liderlerinin gençlik fotoğrafları, hayatlarının farklı dönemlerini ve gençlik yıllarındaki değişimleri gösteren belgelerdir. Bu fotoğraflar, gençliklerindeki deneyimleri, meslekleri ve kişisel yaşamları hakkında da ipuçları verir. İşte hiç görmediğiniz o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 14:21
  • 1
  • 13
Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

Tarihin öne çıkmış liderlerinin gençlik halleri, görenleri şaşırtıyor. Karşılaşılan görüntüler, kimi liderin gençlik yıllarında hangi mesleği icra ettiğini gözler önüne sererken, kimi liderin hayatında yaşadığı o büyük değişimi ortaya koyuyor. İşte herkesin dilinden düşürmediği liderlerin hiç görmediğiniz fotoğrafları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

TARİHE DAMGASINI VURMUŞ LİDERLERİN GENÇLİK FOTOĞRAFLARI

Enver Paşa

  • 3
  • 13
Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

Mustafa Kemal Atatürk

  • 4
  • 13
Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

Sultan Vahdettin

  • 5
  • 13
Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...

V. Murad