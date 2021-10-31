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Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'dan acı haber geldi! Çelişkili ifadeler tepki çekti

Kırklareli'nde, 69 gündür kayıp olan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi, evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi fotoğraflarından teşhis eden ağabey Şuayip Vatansever, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, tek şüphelinin ise Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım olduğunu ileri sürdü. Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 07:52 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 07:52
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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’dan acı haber geldi! Çelişkili ifadeler tepki çekti

Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Pirpor'un yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı.

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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’dan acı haber geldi! Çelişkili ifadeler tepki çekti

Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. Pirpor'un cenazesine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’dan acı haber geldi! Çelişkili ifadeler tepki çekti

'KOCAMI RÜYAMDA GÖRDÜM'
7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.

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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’dan acı haber geldi! Çelişkili ifadeler tepki çekti

Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti.

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Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor’dan acı haber geldi! Çelişkili ifadeler tepki çekti

Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Öte yandan Yıldırım'ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı.