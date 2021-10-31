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Adıyaman'da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi

Son dakika haberine göre: Adıyaman'da yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü. Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 06:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 06:32
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Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 ACF 738 plakalı Hyundai marka otomobil Eğriçayı Köprüsü üzerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

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Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi

Beton direğe çarpan otomobil ikiye katlanarak hurda yığınına döndü. Meydana gelen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi

Hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morg torbasına konuldu.

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Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi

KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için polis ekiplerince çalışma yapıldı.