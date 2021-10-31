Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

"Burada daha çok saraya hizmet veren; hamamlar, ahırlar, mutfaklar var. Zaman içinde bazı değişimlere uğruyor. Çok uzun süredir askeriye burayı inzibat olarak kullanıyordu. Üniversitemizin konservatuvar kampüsü için bir yere ihtiyacı vardı. Konservatuvarımızın geçici olarak yerleştirildiği Dolmabahçe'deki Baltacılar Dairesi'nden çıkması için bir süreç başlatılmıştı. Şöyle anlatayım; Güzel Sanatlar Akademisi YÖK'le birlikte 1982'de üniversiteye dönüştürüldü ve Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Bu süreçte bu yıl 50'inci yılını kutlayan İstanbul Devlet Konservatuvarı da üniversitemize bağlandı. 1987'den bu yana Baltacılar Dairesi'nde ders yürütmeye çalışan konservatuvarımız için bu binalar çok yetersizdi. Tiyatro. müzik. opera, bale için bu kadar önemli sanatçılar yetiştirmiş bir okul artık kabına sığmıyordu. Fakat yer olarak Beşiktaş'ta bulunduğu için şehrin ortasındaydı."