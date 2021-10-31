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Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

139 yaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde çok sayıda sanatçı yetiştiren 50 yıllık İstanbul Devlet Konservatuarı yeni yuvasına taşınmanın heyecanını yaşıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Baltacılar Dairesi'nde yıllardır sanata hayat veren konservatuar, 3 yıl önce kamuoyuna da yansıyan kira krizini aştı. Konservatuar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla 100 metre uzaklıktaki Beşiktaş Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı binasına taşınıyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:16
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Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

139 yaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde çok sayıda sanatçı yetiştiren 50 yıllık İstanbul Devlet Konservatuarı yeni yuvasına taşınmanın heyecanını yaşıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Baltacılar Dairesi'nde yıllardır sanata hayat veren konservatuar, 3 yıl önce kamuoyuna da yansıyan kira krizini aştı. Konservatuar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla 100 metre uzaklıktaki Beşiktaş Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı binasına taşınıyor. Yeni tabela 18 Ekim'de yeni yerine asıldı. Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olarak inşa edilen 171 yıllık kışlaya taşınacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece üniversitelerine değil İstanbul'a büyük katkı yaptığına dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elçi, "Burada Dolmabahçe Sarayı'na hizmet veren ek binaların olduğu bir yer. Alanda saray mutfağının bir parçası olan tarihi salamurhane ve bir hamam var. Salamurhane'de 1850'li yıllarda sarayın turşuları yapılıyordu. Daha önce hiç restore edilmemiş, çok özgün bir yapı. Tarihi yapısını koruyarak restore edeceğiz. Salamurhanenin restorasyonunun valiliğimiz yürütecek. Sayın Valimize çok teşekkür edişoruz. Uzun yıllar askeri hizmet veren bu alanda artık sanatın sesi yükselecek. 171 yıl sonra sarayın turşularının yapıldığı yerde öğrenciler şarkılar söyleyecekler, Türk tarihimize yeni eserler kazandıracaklar." dedi.

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Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

1856'da Sultan Abdülmecid tarafından yapılan Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olarak inşa edilen ve geçen aya kadar İstanbul İnzibat Bölük Komutanlığı olarak hizmet veren tarihi bina artık İstanbul Devlet Konservatuarı'nın yeni merkezi oluyor. Sanat dünyasında da büyük heyecan uyandıracak bu önemli gelişmeyi SABAH'la paylaşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, şu özel açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

"Burada daha çok saraya hizmet veren; hamamlar, ahırlar, mutfaklar var. Zaman içinde bazı değişimlere uğruyor. Çok uzun süredir askeriye burayı inzibat olarak kullanıyordu. Üniversitemizin konservatuvar kampüsü için bir yere ihtiyacı vardı. Konservatuvarımızın geçici olarak yerleştirildiği Dolmabahçe'deki Baltacılar Dairesi'nden çıkması için bir süreç başlatılmıştı. Şöyle anlatayım; Güzel Sanatlar Akademisi YÖK'le birlikte 1982'de üniversiteye dönüştürüldü ve Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Bu süreçte bu yıl 50'inci yılını kutlayan İstanbul Devlet Konservatuvarı da üniversitemize bağlandı. 1987'den bu yana Baltacılar Dairesi'nde ders yürütmeye çalışan konservatuvarımız için bu binalar çok yetersizdi. Tiyatro. müzik. opera, bale için bu kadar önemli sanatçılar yetiştirmiş bir okul artık kabına sığmıyordu. Fakat yer olarak Beşiktaş'ta bulunduğu için şehrin ortasındaydı."

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Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek

"Ulaşım, şehre hâkimlik açısından muazzam bir yerdeydik. Dolayısıyla şartlarına tahammül ederek devam ediyorduk. Ancak Milli Saraylar Daire Başkanlığı, sarayın sınırlarını belirlemek, onu kendi yapısı içinde düzenleme projesi kapsamında mekanı artık boşaltmamız gerketiğini bildirmişti ki kendi açısından haklı bir talepti bu.