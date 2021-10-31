31 Ekim 2021, Pazar
Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü! 171 yıl sonra sanat sesi yükselecek
139 yaşındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde çok sayıda sanatçı yetiştiren 50 yıllık İstanbul Devlet Konservatuarı yeni yuvasına taşınmanın heyecanını yaşıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın Baltacılar Dairesi'nde yıllardır sanata hayat veren konservatuar, 3 yıl önce kamuoyuna da yansıyan kira krizini aştı. Konservatuar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla 100 metre uzaklıktaki Beşiktaş Askeri İnzibat Bölge Komutanlığı binasına taşınıyor.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:16
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16