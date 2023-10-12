Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

"GEL SENİ PAVYONA GÖTÜREYİM"

Müge Anlı ise sır olayla ilgili inanılmaz bir detaya ulaştı. Tayfur'un iş arkadaşı Hakan Kabak, kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da Tayfur'un kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı.