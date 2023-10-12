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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş
atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Bedriye Kılıç olayında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Genç kadın 6 Temmuz'da sırra kadem basmıştı. Bedriye Kılıç'ın şüpheli eşi Tayfur Kılıç'ın ise eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği ve mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.10.2023 13:21Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 13:21