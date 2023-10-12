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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aranan Bedriye Kılıç olayında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Genç kadın 6 Temmuz'da sırra kadem basmıştı. Bedriye Kılıç'ın şüpheli eşi Tayfur Kılıç'ın ise eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği ve mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.10.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 13:21
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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında ilginç anlar yaşandı. Konya Akşehir'de oturan 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 99 gün önce esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı.

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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

Ailesi ve yakınları ise Müge Anlı'ya katıldı. Talihsiz kadının yıllarca kocasından şiddet ve eziyet gördüğü anlattı ve Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'ı suçladı.

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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

"GEL SENİ PAVYONA GÖTÜREYİM"
Müge Anlı ise sır olayla ilgili inanılmaz bir detaya ulaştı. Tayfur'un iş arkadaşı Hakan Kabak, kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da Tayfur'un kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı.

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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

Gel seni pavyona götüreyim" dediğini, birlikte önce lunaparkta birer alkol aldıklarını söyledi.

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Müge Anlı’da aranan Bedriye Kılıç olayında şoke eden detay! Eşi kayıpken gününü gün etmiş

"ANNEN KAMYONCUYA KAÇTI"
Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur'un alkol aldıkları esnada, telefonla konuştuğu kızına "Annen, kamyoncuya kaçtı kızım" dediğini kaydeden Hakan Kabak, "Lunaparkta alkol aldıktan sonra pavyona gittik.