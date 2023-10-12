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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

2022 yılında Gaziantep'te Ali K., 15 yaşındaki N.T.'ye asansörde taciz ederek bıçakla saldırmıştı. Genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan Ali K., hakim karşısına çıktı. Ali K. savunmasında, "Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:47
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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

Korkunç olay 2022'nin aralık ayında Gaziantep'te yaşandı. Ali K., 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binip kapının kapanmasının ardından çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı. Talihsiz çocuğun ve ailesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

Gaziantep 10. Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı, Silahla tehdit, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık Ali K. hakim karşısına çıkarıldı.

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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM" DEDİ
Sanık K. savunmasında, "Daha önce beyanımda da söylediğim gibi olay yerinde bulunan kişi benim. Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Beyanlarda anlatılan tek doğru şey benim mağdura korkma ben sana zarar vermeyeceğim dememdir.

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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

Ben adaletinize güveniyorum. Ben yalan söylemiyorum. Benim mağdura dokunmam olmadı. Bıçak çekmedim. Ben sadece sana zarar vermeyeceğim dedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

ELİNDEN YARALAMIŞ
Mağdur N.T.'nin Avukatı Sevilay Esin Karakuş savunmasında, "Mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden beraatinin istenilmesi hukuka aykırıdır. Sanık eylemi kasten gerçekleştirmiştir. Kamera kayıtlarında asansör beklerken sanığın cebinden bıçağı çıkartarak tekrar cebine koyduğu görülmektedir.