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Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu
2022 yılında Gaziantep'te Ali K., 15 yaşındaki N.T.'ye asansörde taciz ederek bıçakla saldırmıştı. Genç kızın şikayeti üzerine tutuklanan Ali K., hakim karşısına çıktı. Ali K. savunmasında, "Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:47Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:47