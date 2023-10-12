Küçük kızı asansörde bıçakla taciz etmişti! Cezası belli oldu

"ADALETİNİZE GÜVENİYORUM" DEDİ

Sanık K. savunmasında, "Daha önce beyanımda da söylediğim gibi olay yerinde bulunan kişi benim. Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Beyanlarda anlatılan tek doğru şey benim mağdura korkma ben sana zarar vermeyeceğim dememdir.

