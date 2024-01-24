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Haberler Galeri Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı

Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 25 suçtan kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D. (31), saklandığı adreste operasyonla yakalandı. G.D.'nin evin içerisinde kömürlüğe geçiş sağlayan bir tünel kazdığı ortaya çıktı. G.D.'nin kömürlük kısmında ayrıca yaptıkları da "bu kadarına da pes" dedirtti.

Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 08:45
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Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.D.'nin ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

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Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı
Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, çevresinde önlem aldığı adresi bir süre gözetim altında tuttu. 25 suç kaydı bulunan G.D.'nin adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine eve baskın yapıldı.
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Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı

YATAK ODASINDAN KÖMÜRLÜĞÜ TÜNEL KAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri evde olduğunu saptamasına rağmen içeri girdiklerinde G.D.'yi bulamadı. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada yatak odasında üzeri dolabın çekmecesi ile gizlenen tünel bulundu. Tünelden geçiş yapan ekipler, dar bir koridorun ardından tünelin kömürlüğe çıktığını belirledi.

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Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı
Kömürlük kapısında yasaklı ırk olan Pitbul cinsi köpeği olduğunu gören polis, veteriner aracılığıyla köpeği etkisiz hale getirdi. Daha sonra da kömürlük kapısından giriş yapan ekipler, G.D.'yi saklanırken yakaladı.
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Bu kadarı da ancak filmlerde olur sanıyorduk! İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Polis gözlerine inanamadı

KÖMÜRLÜĞÜ SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Şüpheli G.D.'nin kömürlük kısmını silah üretimi yaptığı atölyeye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Adreste ve kömürlükte yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 10 farklı boyutlarda ruhsatsız tabanca sürgü kapağı, 74 farklı çaplarda tabanca fişeği, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 844 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hap, 140 gram metamfetamin, hassas terazi ve 11 bin TL ele geçirildi.