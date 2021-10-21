Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Vedat Alexander, 33 yıldır görmediği anne ve babasına Müge Anlı'da kavuştu. Ailesiyle kavuşmasının ardından annesinin İzmir'de bulunan evine ziyarete gitti. Ancak ailenin mutluluğu kısa sürdü. Vedat ve diğer aile bireylerinin de evde olduğu sırada çıkan yangında ev tamamen kül oldu. Vedat ve annesi şimdilerde yardım bekliyor! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...