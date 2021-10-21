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Haberler Galeri Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Vedat Alexander, 33 yıldır görmediği anne ve babasına Müge Anlı'da kavuştu. Ailesiyle kavuşmasının ardından annesinin İzmir'de bulunan evine ziyarete gitti. Ancak ailenin mutluluğu kısa sürdü. Vedat ve diğer aile bireylerinin de evde olduğu sırada çıkan yangında ev tamamen kül oldu. Vedat ve annesi şimdilerde yardım bekliyor! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:01
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Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

İzmir'de 2 yaşındayken ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılınca Alman aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in biyolojik ailesini Müge Anlı'nın programında bulmuştu.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

Ailesine kavuştuktan sonra Almanya'ya dönmeyen Vedat, anne Fatma Korhan'ın Buca'daki evinde kalmaya başladı.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

Yaklaşık iki hafta önce gece çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

KIZ KARDEŞİNDE KALIYOR

Evdeki tüm eşyalar yanarak küle dönerken, ev de yangından dolayı zarar gördü. Buca Belediyesi ekipleri yanan eşyaları alarak çöpleri temizledi.

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Müge Anlı’da ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander’ın evi küle döndü: Yardım bekliyoruz...

Şu anda eve bakım yapılıp duvarların boyanması gerekiyor. Vedat ev kullanılamaz hale geldiği için geçici olarak annesiyle birlikte şu anda kız kardeşinin evinde kalıyor.