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Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

Aksaray'da 66 yaşındaki Selami Salman isimli vatandaş, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyünde 10 yıldır tek başına yaşıyor. Eşini kaybettikten sonra köydeki her türlü temel ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirten Salman, köydeki hayatın eskiye göre zorlaştığına da dikkat çekti. Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmek istemeyen Salman, "Köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimiz, cıvıl cıvıl bir köydü burası. Benim çocukluğumun geçtiği köy, şimdi harabe gibi" dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:54
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Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

Hasan Dağı eteklerinde yer alan, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman, 10 yıldır köyün tek sakini.

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Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

Merkeze bağlı yayla köylerinden Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su çıkmaması gerekçesiyle köylerine ait Dölek Mevkisi'ne göç etti.

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Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin de vefat etmesi sonrası yalnız kaldı. Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarını barındıran köyünden ayrılamıyor.

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Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

Salman, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak odunlarını kırıyor, çeşmeden su çekiyor, sobasını yakıp çayını demliyor. Kış mevsiminde yayla köyüne yağan yoğun kardan yollar kapandığı için ekmeğini bile kendisi yaparak yaşamını sürdürüyor.

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Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

Salman, 30 yıl önce köylülerinin göç etmeye başladığını kendisinin maddi durumu olmadığı için burada kaldığını söyleyerek, "Ankara'da kızımı ameliyat ettirdim. Diğer çocuklarım da evlendi, köyde yaşamak istemeyip şehre taşındılar. Eskiden köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimiz cıvıl cıvıl bir köydü. Benim çocukluğumun geçtiği köy, şimdi harabe gibi." diye konuştu.