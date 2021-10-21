Herkes gitti bir tek o kaldı! 10 yıldır köyün tek sahibi

Aksaray'da 66 yaşındaki Selami Salman isimli vatandaş, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyünde 10 yıldır tek başına yaşıyor. Eşini kaybettikten sonra köydeki her türlü temel ihtiyacını kendisinin karşıladığını belirten Salman, köydeki hayatın eskiye göre zorlaştığına da dikkat çekti. Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmek istemeyen Salman, "Köyümüz 180-200 hanelikti. Her şeyimiz vardı, kahvemiz, bakkalımız, camimiz, cıvıl cıvıl bir köydü burası. Benim çocukluğumun geçtiği köy, şimdi harabe gibi" dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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