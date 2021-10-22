Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

CİDDİ TOPARLANMA GÖRDÜK

"Marmara Denizi'ndeki analizlerde son bir ayda ciddi toparlanma gördük. Hem balık yumurtalarında hem doğal canlılıkta geriye dönüş var. Dolayısıyla çok da karamsar olmamak lazım.Balık miktarında dalgalanmalar oluyor, azalmalar oluyor ama 'Nesli tamamen yok oldu' diyeceğimiz bir balık yok. Boğaz'da kılıçbalığı gözüktü.