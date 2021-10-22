22 Ekim 2021, Cuma
Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!
Geçen yaz aylarında Marmara Bölge'sini saran müsilaj sebebiyle balık yemekte temkinli yaklaşanlara, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay'dan kafalardaki soru işaretlerini kaldıracak bir açıklama geldi. Atalay, "7 ilde neredeyse her gün balık analizi yapıldı. Bugüne kadar müsilaj kaynaklı yenmeye engel teşkil edecek veriye ulaşılmadı." dedi.
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:46
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