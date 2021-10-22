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Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

Geçen yaz aylarında Marmara Bölge'sini saran müsilaj sebebiyle balık yemekte temkinli yaklaşanlara, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay'dan kafalardaki soru işaretlerini kaldıracak bir açıklama geldi. Atalay, "7 ilde neredeyse her gün balık analizi yapıldı. Bugüne kadar müsilaj kaynaklı yenmeye engel teşkil edecek veriye ulaşılmadı." dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 09:46
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Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

Etkili olan yağışlarla beraber tezgahlarda balık bolluğunun görüldüğü şu günlerde çoğu vatandaş geçen aylarda Marmara Denizi'ni saran müsilaj (deniz salyası) yüzünden balık yemekte tereddüt ediyordu.

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Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

Ancak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balıkseverlerin içine su serpecek açıklamalarda bulundu.

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Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda konuşan Atalay, şu bilgileri aktardı:

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Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

CİDDİ TOPARLANMA GÖRDÜK

"Marmara Denizi'ndeki analizlerde son bir ayda ciddi toparlanma gördük. Hem balık yumurtalarında hem doğal canlılıkta geriye dönüş var. Dolayısıyla çok da karamsar olmamak lazım.Balık miktarında dalgalanmalar oluyor, azalmalar oluyor ama 'Nesli tamamen yok oldu' diyeceğimiz bir balık yok. Boğaz'da kılıçbalığı gözüktü.

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Deniz mahsulleri severlere flaş açıklama: Onu yapmayın!

30 YILDIR USKUMRU GİRMİYORDU

Son 30 yıldır Marmara'ya uskumru girmiyordu, bu sene özellikle olta balıkçılarımız uskumrudan iyi para kazandı.